«Брентфорд» продлит контракт с нападающим, которого оценили в 40 миллионов евро

Форвард Айван Тони может получить улучшенное трудовое соглашение от руководства «Брентфорда». Об этом стало известно журналистам таблоида The Mirror.

Согласно данным источника, клуб заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с 26-летним исполнителем, интерес к которому проявляет лондонский «Вест Хэм». В новом контракте «Брентфорд» намерен прописать внушительную сумму отступных за трансфер Айвана.

В нынешнем сезоне Тони принял участие в десяти матчах, записав на свой счет шесть забитых мячей и три голевые передачи. По оценке портала Transfermarkt, стоимость форварда оценивается в 40 миллионов евро.