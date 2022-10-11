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«Брентфорд» продлит контракт с нападающим, которого оценили в 40 миллионов евро

11 Октября 2022 • 08:47 Комментировать

Форвард Айван Тони может получить улучшенное трудовое соглашение от руководства «Брентфорда». Об этом стало известно журналистам таблоида The Mirror.

Согласно данным источника, клуб заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с 26-летним исполнителем, интерес к которому проявляет лондонский «Вест Хэм». В новом контракте «Брентфорд» намерен прописать внушительную сумму отступных за трансфер Айвана.

В нынешнем сезоне Тони принял участие в десяти матчах, записав на свой счет шесть забитых мячей и три голевые передачи. По оценке портала Transfermarkt, стоимость форварда оценивается в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Брентфорд Айван Тони
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