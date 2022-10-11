«Барселона» хочет подписать топ-игрока сборной Бельгии

25-летний полузащитник сборной Бельгии и «Лестера» Юри Тилеманс является трансферной целью каталонской «Барселоны». Об этом сообщается на страницах Fichajes.

Согласно информации источника, руководство «сине-гранатовых» рассчитывает заполучить хавбека бесплатно следующим летом. Срок действующего трудового договора Тилеманса с «лисами» истекает по окончании нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Юри в 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги полузащитник поучаствовал в девяти поединках, в которых отметился забитым мячом и голевой передачей.