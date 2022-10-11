Рой Кин отметил игру Гимараэса из «Ньюкасла»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин, который сейчас работает футбольным экспертом на британском телевидении, высказался о бразильском хавбеке «Ньюкасла» Бруно Гимараэсе.

«Этот парень показывает очень уверенную игру. Его команда проводит неплохой отрезок сезона, они одержали несколько побед и забили много голов. Гимараэс делает все правильно с точки зрения того, чтобы быть полезным на поле», - приводит слова Кина таблоид The Mirror.

Напомним, что «сороки» купили Бруно у французского «Лиона» за 41 миллион евро. В сезоне-2022/2023 Гимараэс принял участие в семи поединках, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.