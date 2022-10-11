Бывший игрок «Арсенала» и «Ливерпуля» попал под подозрение в связи с выращиванием марихуаны

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и «Ливерпуля» Джермейн Пеннант заполучил проблемы с полицией после того, как выяснилось, что в принадлежащем ему доме кто-то выращивает марихуану. Сам Пеннант проживает в другом месте, но вопросы, как легко понять, возникают в первую очередь именно к нему.

А огласку случай получил из-за Youtube-блоггера, который с какой-то целью пробрался в дом для съемок. Впрочем, теперь, как сообщает Daily Mail, проблемы с законом теперь грозят и ему - за незаконное проникновение в чужое жилище.

Помимо родной Англии, Пеннант успел поиграть также в таких странах, как Испания, Индия и Сингапур.