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Месси и Роналду – в тройке лучших футболистов всех времён в рейтинге авторитетного британского издания

11 Октября 2022 • 02:21 Комментировать (1)

Лионель Месси возглавил список лучших игроков в истории футбола, составленный авторами FourFourTwo, Криштиану Роналду занял третье место.

35-летний аргентинец опередил своего соотечественника Диего Марадону, расположившегося на втором месте. 37-летний португальский форвард «Манчестер Юнайтед» замкнул тройку величайших, оставив позади себя Пеле, Зинедина Зидана, Йохана Кройфа и других легендарных личностей. Самое высокое место среди действующих игроков после Месси и Роналду занял экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста – 38-летний капитан японского «Виссел Кобе» стал двадцатым в рейтинге.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Диего Марадона Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед Андрес Иньеста ПСЖ Зинедин Зидан Йохан Кройф
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Комментарии (1)
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Манчестерский Иппатий
11 Октября 2022 в 02:50
Очередной неадекватный рейтинг... Как Грязнулька мог опередить великого Диего???
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