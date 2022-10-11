Месси и Роналду – в тройке лучших футболистов всех времён в рейтинге авторитетного британского издания

Лионель Месси возглавил список лучших игроков в истории футбола, составленный авторами FourFourTwo, Криштиану Роналду занял третье место.
35-летний аргентинец опередил своего соотечественника Диего Марадону, расположившегося на втором месте. 37-летний португальский форвард «Манчестер Юнайтед» замкнул тройку величайших, оставив позади себя Пеле, Зинедина Зидана, Йохана Кройфа и других легендарных личностей. Самое высокое место среди действующих игроков после Месси и Роналду занял экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста – 38-летний капитан японского «Виссел Кобе» стал двадцатым в рейтинге.
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