Гакпо отказал «Лидсу» из-за желания перейти в топ-клуб

Нападающий ПСВ Коди Гакпо надеется продолжить карьеру в одном из ведущих клубов Европы.

Ранее стало известно, что английский «Лидс» практически согласовал трансфер 23-летнего футболиста сборной Голландии, однако теперь, по информации авторитетных ресурсов, вероятность сделки довольно низка. Всё дело в том, что сам Гакпо надеется связать будущее с одним из грандов – «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Баварией», «Барселоной» или мадридским «Реалом», сообщает Флориан Плеттенберг. Форвард вполне может сменить клуб уже зимой, если получит соответствующее своим запросам предложение.

В активе Коди Гакпо 13 забитых мячей и 10 результативных передач в 16 матчах текущего сезона за ПСВ.