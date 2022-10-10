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​Фирмино оказался на радаре испанского клуба слухи

10 Октября 2022 • 17:47 Комментировать

Роберто Фирмино проводит в «Ливерпуле» уже восьмой сезон. Действующий контракт связывает 31-летнего бразильца с английским клубом до конца сезона 2022/2023, то есть летом Фирмино может оказаться в статусе свободного агента.

Как сообщает Todo Fichajes, Роберто Фирмино оказался на радаре «Атлетико». Мадридский клуб внимательно следит за ситуацией бразильца и может постараться подписать его, если такая возможность появится.

В сезоне 2022/2023 Роберто Фирмино провёл за «Ливерпуль» 11 матчей. В них бразилец записал на свой счёт шесть голов и три результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Атлетико Мадрид Роберто Фирмино трансферы футбола - лето 2023
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