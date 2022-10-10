Будущее полузащитника «Реала» Марко Асенсио остаётся туманным. Действующий контракт 26-летнего футболиста рассчитан до конца нынешнего сезона, и, учитывая дефицит игрового времени, Асенсио может не захотеть продлевать трудовое соглашение с мадридским грандом.

Как сообщает Todo Fichajes, на Марко Асенсио есть два главных претендента. Речь идёт о «Барселоне» и «Манчестер Юнайтед». Оба этих клуба постараются заполучить испанского полузащитника, если он не продлит контракт с «Реалом».

В сезоне 2022/2023 Марко Асенсио провёл не футбольном поле только 80 минут в семи матчах.