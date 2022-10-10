​Обамеянг раскритиковал Артету

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг покидал лондонский «Арсенал» не без скандала. В своё время нападающий был отстранён от команды по решению Микеля Артеты. Габонец, ныне выступающий за «Челси», нанёс удар по испанскому тренеру своими словами.

«Управлять большими футболистами или футболистами с характером Артета не может. Ему нужны молодые игроки, которые слушают и ничего не говорят», - слова Обамеянга приводит Daily Mail со ссылкой на A Jewellers.

«Арсенал» Микеля Артеты на текущий момент лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В последнем матче чемпионата «канониры» обыграли «Ливерпуль» - 3:2.