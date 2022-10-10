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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Обамеянг раскритиковал Артету

10 Октября 2022 • 14:57 Комментировать (2)

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг покидал лондонский «Арсенал» не без скандала. В своё время нападающий был отстранён от команды по решению Микеля Артеты. Габонец, ныне выступающий за «Челси», нанёс удар по испанскому тренеру своими словами.

«Управлять большими футболистами или футболистами с характером Артета не может. Ему нужны молодые игроки, которые слушают и ничего не говорят», - слова Обамеянга приводит Daily Mail со ссылкой на A Jewellers.

«Арсенал» Микеля Артеты на текущий момент лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В последнем матче чемпионата «канониры» обыграли «Ливерпуль» - 3:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Микель Артета Пьер-Эмерик Обамеянг
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Комментарии (2)
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LMI
10 Октября 2022 в 16:15
Это мелко, Хоботов
Ars1987
10 Октября 2022 в 15:39
Ой вот кто бы говорил. Получил контракт жирный забил болт на футбол еще че там старался с Артетой дискутировать. Да правильно что напнули.
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