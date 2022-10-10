Полузащитник Мануэль Локателли пока что всю свою карьеру проводит в родной Италии. При этом пресса регулярно связывает футболиста с клубами из Англии. Как сообщает Il Bianconero, на Локателли в Премьер-лиге появился ещё один претендент – «Вест Хэм». Лондонцы интересуются игроком «Ювентуса» и могут предпринять попытки его подписать. По данным источника, сумма трансфера может составить примерно 40 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Мануэль Локателли провёл за «Ювентус» шесть матчей. За туринцев полузащитник выступает на правах аренды с обязательным выкупом у «Сассуоло».