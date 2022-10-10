​Агента Жоржиньо заметили в Барселоне

Агент полузащитника «Челси» Жоржиньо был замечен в Барселоне. Об этом на своих страницах рассказывает TuttoMercatoWeb.

Действующий контракт связывает Жоржиньо с «Челси» до конца сезона 2022/2023. Таким образом, «Барселона» будет иметь возможность заполучить хавбека сборной Италии ближайшим летом бесплатно. Стоит сказать, что в последнее время каталонцы активно подписывали свободных агентов на фоне своих финансовых трудностей.

В декабре Жоржиньо исполнится 31 год. В сезоне 2022/2023 полузащитник провёл за «Челси» 11 официальных матчей, в которых забил один раз.