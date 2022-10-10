«Челси» нацелился на одного из лидеров «Ромы»

Капитан и полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге, где заинтересованность в его трансфере проявляет лондонский «Челси».

По информации журналистов The Telegraph, «пенсионеры» пристально следят за карьерой итальянского хавбека, но пока не делали предложения «волкам» по его переходу.

26-летний футболист оценивается порталом Transfermarkt в 45 миллионов евро. Его трудовое соглашение с «Ромой» рассчитано до лета 2026 года.

В текущем розыгрыше Серии А Пеллегрини провел девять матчей, в которых сделал четыре результативные передачи.