В Испании раскрыли будущее Роналду

Центрфорвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, вероятнее всего, сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно. Такой информацией поделились журналисты газеты Marca.

Как сообщает источник, у 37-летнего бомбардира были интересные варианты продолжения карьеры минувшим летом, однако до перехода дело так и не дошло. Одним из самых вероятных вариантов для Роналду считается американский «Интер Майами», совладельцем которого является Дэвид Бекхэм. Клуб из Флориды может подписать КриРо в качестве замены Гонсало Игуаину, анонсировавшему свой уход из футбола.

Контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до лета следующего года. В этом сезоне АПЛ он забил всего один мяч.

У Роналду появился вариант с зарплатой 34 миллиона в год