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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван Дейк - о старте «Ливерпуля»: «Без побед пропадает уверенность»

10 Октября 2022 • 11:24 Комментировать

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк после проигрыша лондонскому «Арсеналу» (2:3) высказался о неудачном старте команды текущем сезоне Премьер-лиги.

«Без уверенности в своих силах ты не сможешь добиться хорошего результата. Если вы не побеждаете, ваша уверенность пропадает. Это идет во вред команде. При этом мы знаем, что все можем изменить, но для этого нужно усердно трудиться», - передает слова голландца портал Goal.com.

В настоящий момент мерсисайдский клуб занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ. В следующем матче «красные» встретятся с «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк
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