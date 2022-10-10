«Челси» продлит контракт с Маунтом

Руководство лондонского «Челси» заинтересовано в сохранении полузащитника Мэйсона Маунта. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, «пенсионеры» приготовили для 23-летнего футболиста новое долгосрочное соглашение.

Новое руководство намерено пролонгировать сотрудничество со всеми талантливыми воспитанниками. Сначала договор был продлен с Рисом Джеймсом, а теперь настала очередь Маунта. Мэйсон выступает за первую команду «пенсионеров» с лета 2019 года. Его трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги полузащитник сыграл восемь поединков, в которых отметился двумя голевыми передачами.