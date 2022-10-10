«Ливерпуль» нацелился на бельгийского нападающего

20-летний вингер французского «Ренна» Жереми Доку может трудоустроиться в Английской премьер-лиге. Согласно сообщениям журналистов Calciomercato, претендентом на футболиста является «Ливерпуль». Мерсисайдцы предпримут попытку подписать игрока в зимнее трансферное окно.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Жереми в 20 миллионов евро. Трудовое соглашение Доку с «Ренном» рассчитано до середины 2025 года.

Атакующий полузащитник принял участие в шести поединках нынешнего сезона чемпионата Франции. В этих встречах бельгиец не отметился голевыми действиями.