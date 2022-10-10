Лэмпард ответил на вопрос о противостоянии Роналду - Месси

Экс-полузащитник «Челси» и сборной Англии, а ныне главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поделился мнением об игре португальского нападающего Криштиану Роналду в поединке десятого тура Премьер-лиги. «МЮ» победил со счетом 2:1, решающий гол забил 37-летний форвард.

«КриРо провел прекрасный поединок. Его по праву можно называть одним из величайших игроков в истории. Месси? Не думаю, что нужно их сравнивать. Они оба отличные футболисты. Их статистика – это какая-то аномалия», - передает слова тренера The Guardian.

Напомним, что вчерашний гол стал для Криштиану 700-м на клубном уровне и дебютным в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.