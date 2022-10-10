Фердинанд оценил шансы Холанна побить рекорд Роналду

Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о потрясающей результативности новичка «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна в этом сезоне.

«Никто не знал, что покажет Холанн. Я видел многое, но его показатели феноменальны. Но я сомневаюсь, что Эрлинг сможет догнать по количеству голов Роналду и Месси», - передает слова англичанина газета Marca.

Напомним, что рекорд Роналду составляет 700 голов на клубном уровне. На счету Месси 691 забитый мяч. В свою очередь Холанн отметился пока 155 голами.

В сезоне-2022/2023 22-летний скандинав принял участие в 12 матчах, записав на свой счет 20 забитых мячей и три голевые передачи.