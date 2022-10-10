«Тоттенхэм» нашёл усиление в Серии А

Хавбек Давиде Фраттези, который выступает в итальянском чемпионате за «Сассуоло», может сменить Апеннины на Туманный Альбион. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Николо Скира.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в трансфере футболиста проявляет лондонский «Тоттенхэм». Скауты «шпор» посетили недавний матч «Сассуоло» против миланского «Интера» (1:2), чтобы понаблюдать за игрой потенциального новобранца.

В этом сезоне Серии А полузащитник забил три гола в девяти поединках. Его контракт с «чёрно-зелёными» рассчитан до середины 2026 года, а рыночная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.