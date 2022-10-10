«Милан» нашёл усиление в «Манчестер Сити»

Голландский защитник Натан Аке, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Экрем Конур.

Согласно данным журналиста, в услугах 27-летнего исполнителя заинтересован «Милан». Минувшим летом «россонери» уже пытались заполучить игрока, однако получили отказ от клуба из Манчестера.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Натана в 25 миллионов евро. Его контракт рассчитан до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне Аке принял участие в восьми матчах «Манчестер Сити».