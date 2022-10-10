«Челси» нашёл замену Маунту в Испании

Атакующий полузащитник Йереми Пино, права на которого принадлежат испанскому «Вильярреалу», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом сообщается на страницах The Telegraph.

Согласно данным источника, «пенсионеры» собираются купить игрока в следующее летнее трансферное окно. В составе «Челси» Пино может заменить Мэйсона Маунта, который может не продлить истекающий контракт.

Йереми защищает цвета «жёлтой субмарины» с августа 2020 года. Его действующее трудовое соглашение с испанским клубом рассчитано до середины 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро.