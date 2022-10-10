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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» нашёл замену Маунту в Испании

10 Октября 2022 • 08:33 Комментировать

Атакующий полузащитник Йереми Пино, права на которого принадлежат испанскому «Вильярреалу», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом сообщается на страницах The Telegraph.

Согласно данным источника, «пенсионеры» собираются купить игрока в следующее летнее трансферное окно. В составе «Челси» Пино может заменить Мэйсона Маунта, который может не продлить истекающий контракт.

Йереми защищает цвета «жёлтой субмарины» с августа 2020 года. Его действующее трудовое соглашение с испанским клубом рассчитано до середины 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вильярреал Мэйсон Маунт Йереми Пино
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