Тен Хаг оценил игру Каземиро за «МЮ» в матче с «Эвертоном»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением об игре бразильского полузащитника Каземиро во вчерашнем поединке Премьер-лиги против «Эвертона» (2:1).

«Каземиро очень опытный футболист. Даже допустив небольшую оплошность, он сохранял правильный настрой. Он оказывает большое влияние на игру, выигрывая много единоборств и доставляя мяч своим партнерам. Каземиро сыграл важную роль в одном из голов. Отличная игра с мячом, классный пас на Роналду и успешное завершение матча», - цитирует голландского тренера пресс-служба клуба.

Каземиро перешел в «МЮ» из мадридского «Реала» за 70 миллионов евро.