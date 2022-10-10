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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола объяснил, почему «Манчестер Сити» не лидирует в АПЛ

10 Октября 2022 • 07:06 Комментировать

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил старт своей команды и лондонского «Арсенала» в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«АПЛ сейчас в полном разгаре. Однако стоит признать, что есть один коллектив, который начал сезон лучше нас. Это реальность. «Арсенал» был лучше на старте сезона, чем «Манчестер Сити». Поэтому мы пока не на первом месте в турнирной таблице», - передает слова испанского тренера портал Goal.com.

По итогам девяти туров «горожане» занимают второе место в Премьер-лиге, отставая от лидирующего «Арсенала» на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола
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