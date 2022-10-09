«Кристал Пэлас» одолел «Лидс», пропустив первым

Противостояние «Кристал Пэлас» и «Лидса» разворачивалось по сценарию параллельного матча. Гости быстро повели после добивания Паскаля Стрёйка. Одсонн Эдуар сравнял ударом головой, а Эзе Эберечи вырвал для лондонцев победу, завершив красивую атаку, 2:1.
Протокол игры
|10'Стрёйк Паскаль (0:1)
|(1:1) Эдуар Одсонн24'
|(2:1) Эзе Эберечи77'
Гуаита Висенте•Уорд Джоэл•Андерсен Йоаким•Гехи Марк• 38'Шлупп Джеффри•Олисе Майкл 82'86' (Хьюз Уилл (86') •Дукуре Шейк 14'65' (Миливоевич Лука (65') •Эзе Эберечи•Айю Джордан65' (Митчелл Тайрик (65') •Эдуар Одсонн86' (Матета Жан-Филипп (86') •Заха Уилфрид
Мелье Иллан•Кристенсен Расмус 79'84' (Гелхардт Джо (84') •Кох Робин•Купер Лиам•Стрёйк Паскаль• 50'Адамс Тайлер•Рока Марк84' (Эйлинг Люк (84') •Ааронсон Бренден76' (Клих Матеуш (76') •Морено Родриго•Харрисон Джек•Бэмфорд Патрик62' (Саммервилл Крисенсио (62')
09 октября. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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