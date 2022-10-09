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«Кристал Пэлас» одолел «Лидс», пропустив первым

09 Октября 2022 • 17:59 Комментировать
Кристал Пэлас
2:1
Лидс
окончен

Противостояние «Кристал Пэлас» и «Лидса» разворачивалось по сценарию параллельного матча. Гости быстро повели после добивания Паскаля Стрёйка.  Одсонн Эдуар сравнял ударом головой, а Эзе Эберечи вырвал для лондонцев победу, завершив красивую атаку, 2:1.

Протокол игры  
Кристал Пэлас2:1Лидс
  10'Стрёйк Паскаль (0:1)
(1:1) Эдуар Одсонн24'  
(2:1) Эзе Эберечи77'  
Гуаита ВисентеУорд ДжоэлАндерсен ЙоакимГехи Марк  38'Шлупп ДжеффриОлисе Майкл  82' 86' (Хьюз Уилл ( 86') Дукуре Шейк  14' 65' (Миливоевич Лука ( 65') Эзе ЭберечиАйю Джордан 65' (Митчелл Тайрик ( 65') Эдуар Одсонн 86' (Матета Жан-Филипп ( 86') Заха Уилфрид
Запасные: Гордон Джон-КайманиТомкинс ДжеймсРидевальд ЖайроЭбиовей МалколмДжонстон Сэм
Мелье ИлланКристенсен Расмус  79' 84' (Гелхардт Джо ( 84') Кох РобинКупер ЛиамСтрёйк Паскаль  50'Адамс ТайлерРока Марк 84' (Эйлинг Люк ( 84') Ааронсон Бренден 76' (Клих Матеуш ( 76') Морено РодригоХаррисон ДжекБэмфорд Патрик 62' (Саммервилл Крисенсио ( 62')
Запасные: Клаессон КристофферГринвуд СэмЛьоренте ДиегоНьонто ВильфредГиаби Дарко
09 октября. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 

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