«Вест Хэм» добыл волевую победу в матче с «Фулхэмом»

«Вест Хэм» начал выбираться из подвала таблицы Премьер-лиги, добыв вторую победу подряд. В воскресенье «молотобойцы» принимали «Фулхэм». Уже на пятой минуте Андреас Перейра завершил контратаку точным ударом с острого угла. Дэниэл Джеймс мог удваивать счет, но попал издали в перекладину. Тут же Джаррод Боуэн с пенальти отыграл гол. После перерыва изящная атака Лукаса Пакета и Джанлуки Скамакки принесла «Вест Хэму» победу - 2:1. Майкл Антонио поставил точку на 90-й минуте - 3:1.