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«Вест Хэм» добыл волевую победу в матче с «Фулхэмом»

09 Октября 2022 • 17:56 Комментировать
Вест Хэм
3:1
Фулхэм
окончен

«Вест Хэм» начал выбираться из подвала таблицы Премьер-лиги, добыв вторую победу подряд. В воскресенье «молотобойцы» принимали «Фулхэм». Уже на пятой минуте Андреас Перейра завершил контратаку точным ударом с острого угла. Дэниэл Джеймс мог удваивать счет, но попал издали в перекладину. Тут же Джаррод Боуэн с пенальти отыграл гол. После перерыва изящная атака Лукаса Пакета и Джанлуки Скамакки принесла «Вест Хэму» победу - 2:1. Майкл Антонио поставил точку на 90-й минуте - 3:1.

Протокол игры  
Вест Хэм3:1Фулхэм
  5'Перейра Андреас (0:1)
(1:1) Боуэн Джаррод29'  
(2:1) Скамакка Джанлука62'  
(3:1) Антонио Майкл90'  
Фабьянски ЛукашКерер Тило  83'Доусон КрэйгЗума КуртКрессуэлл АаронСоучек ТомашРайс ДекланБоуэн ДжарродПакета Лукас 84' (Эмерсон Палмиери ( 84') Форнальс Пабло 90' (Даунс Флинн ( 90') Скамакка Джанлука 80' (Антонио Майкл ( 80')
Запасные: Лансини МануэльДжонсон БенОгбонна АнджелоБенрахма СаидЦоуфал ВладимирАреола Альфонс
Лено БерндРид БоббиАдарабиойо ОлуватосинРим ТимРобинсон ЭнтониРид Харрисон  58' 71' (Кэрни Том ( 71') Пальинья ЖоауДжеймс Дэниэл 77' (Уилсон Гарри ( 77') Перейра Андреас  27' 77' (Онома Джошуа ( 77') Кебано Нескенс 89' (Даффи Шейн ( 89') Винисиус Карлос  66'
Запасные: Родак МарекХаррис ЛюкМбабу КевинДиоп Исса
09 октября. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

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