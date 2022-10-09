«Вест Хэм» добыл волевую победу в матче с «Фулхэмом»

«Вест Хэм» начал выбираться из подвала таблицы Премьер-лиги, добыв вторую победу подряд. В воскресенье «молотобойцы» принимали «Фулхэм». Уже на пятой минуте Андреас Перейра завершил контратаку точным ударом с острого угла. Дэниэл Джеймс мог удваивать счет, но попал издали в перекладину. Тут же Джаррод Боуэн с пенальти отыграл гол. После перерыва изящная атака Лукаса Пакета и Джанлуки Скамакки принесла «Вест Хэму» победу - 2:1. Майкл Антонио поставил точку на 90-й минуте - 3:1.
Протокол игры
|5'Перейра Андреас (0:1)
|(1:1) Боуэн Джаррод29'
|(2:1) Скамакка Джанлука62'
|(3:1) Антонио Майкл90'
Фабьянски Лукаш•Керер Тило• 83'Доусон Крэйг•Зума Курт•Крессуэлл Аарон•Соучек Томаш•Райс Деклан•Боуэн Джаррод•Пакета Лукас84' (Эмерсон Палмиери (84') •Форнальс Пабло90' (Даунс Флинн (90') •Скамакка Джанлука80' (Антонио Майкл (80')
Лено Бернд•Рид Бобби•Адарабиойо Олуватосин•Рим Тим•Робинсон Энтони•Рид Харрисон 58'71' (Кэрни Том (71') •Пальинья Жоау•Джеймс Дэниэл77' (Уилсон Гарри (77') •Перейра Андреас 27'77' (Онома Джошуа (77') •Кебано Нескенс89' (Даффи Шейн (89') •Винисиус Карлос 66'
Запасные: Родак Марек•Харрис Люк•Мбабу Кевин•Диоп Исса
09 октября. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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