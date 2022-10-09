«Тоттенхэм» готов сделать Конте самым высокооплачиваемым тренером АПЛ

Руководство лондонского «Тоттенхэма» довольно игрой команды под руководством Антонио Конте и готово предложить итальянскому специалисту новое трудовое соглашение. Об этом рапортует Football Insider

Источник отмечает, что по условиям нового контракта заработная плата наставника составит 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Срок действующего контракта Конте со «шпорами» рассчитан до окончания нынешнего сезона. Если стороны подпишут новый договор на озвученных условиях, то Антонио станет самым высокооплачиваемым тренером АПЛ.

После девяти туров «Тоттенхэм» с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.