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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» готов сделать Конте самым высокооплачиваемым тренером АПЛ

09 Октября 2022 • 12:41 Комментировать

Руководство лондонского «Тоттенхэма» довольно игрой команды под руководством Антонио Конте и готово предложить итальянскому специалисту новое трудовое соглашение. Об этом рапортует Football Insider

Источник отмечает, что по условиям нового контракта заработная плата наставника составит 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Срок действующего контракта Конте со «шпорами» рассчитан до окончания нынешнего сезона. Если стороны подпишут новый договор на озвученных условиях, то Антонио станет самым высокооплачиваемым тренером АПЛ.

После девяти туров «Тоттенхэм» с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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