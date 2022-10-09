Руни: «Месси и Роналду - великие футболисты, но время их не щадит»

Экс-нападающий сборной Англии Уэйн Руни высказался о нынешнем уровне игры португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси.

«Лео и Криштиану - великие футболисты, но время их не щадит. Роналду уже не может демонстрировать тот уровень, который был у него раньше», - передает слова англичанина портал Goal.com.

35-летний Месси успешно начал нынешний сезон в составе «ПСЖ». В девяти матчах Лиги 1 аргентинский форвард отметился пятью забитыми мячами и семью голевыми передачами.

37-летний Роналду поучаствовал в шести играх «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, в которых не сделал ни одного голевого действия.