«Челси» поборется с «Ливерпулем» за полузащитника сборной Англии

Хавбек национальной сборной Англии и лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс пользуется спросом среди английских топ-клубов. Как сообщил в своих социальных сетях инсайдер Экрем Конур, на 23-летнего футболиста претендует другой столичный клуб – «Челси».

Конкурентом «пенсионеров» является «Ливерпуль». Трансферная стоимость Деклана оценивается в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги полузащитник провел 11 поединков, в которых отметился двумя голевыми передачами. Деклан связан контрактными обязательствами с «Вест Хэмом» до середины 2024 года.