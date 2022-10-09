«Ливерпуль» нацелился на игрока сборной Англии с ценником 80 миллионов евро

Хавбек сборной Англии и лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс может продолжить карьеру в гранде Премьер-лиги. Согласно сообщениям Football Insider, заинтересованность в трансфере 23-летнего футболиста проявляет «Ливерпуль». Наставник мерсисайдцев восхищается игрой полузащитника и хочет перевезти его на «Энфилд».

Райс является воспитанником лондонского «Челси». За «молотобойцев» он выступает с 2017 года. Контракт Деклана с «Вест Хэмом» рассчитан до середины 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Райс провел восемь матчей и отдал две голевые передачи.