Рэшфорд: «Мне нравится побеждать, поэтому играю за «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отреагировал на критику со стороны легенды «красных дьяволов» Роя Кина.

«Мне нравится побеждать, поэтому я выступаю за «МЮ». Здесь очень высокие требования к футболистам. Никто не радуется ничьей, все хотят только побеждать. Думаю, мы постепенно прогрессируем, хотя понятно, что некоторые вещи нуждаются в серьезной доработке», - передает слова Маркуса таблоид Daily Mail.

В нынешнем сезоне нападающий поучаствовал в восьми поединках «красных дьяволов», в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.