У Роналду появился вариант с зарплатой 34 миллиона в год

У звездного нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду есть заманчивый вариант продолжения карьеры за океаном. По сообщениям журналистов таблоида Daily Mail, заинтересованность в услугах 37-летнего футболиста проявляет «Интер Майами».

Клуб, совладельцем которого является экс-игрок «МЮ» и «Реала» Дэвид Бекхэм», готов подписать контракт с КриРо. «Интер» может предложить португальцу заработную плату в размере 34 миллионов евро в год.

Минувшим летом Роналду пытался покинуть «Юнайтед», однако агент так и не смог пристроить игрока в другой клуб. В текущем сезоне форвард сыграл девять матчей, отметившись лишь одним забитым мячом.

Назван топ-клуб, который готов купить Роналду