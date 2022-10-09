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У Роналду появился вариант с зарплатой 34 миллиона в год

09 Октября 2022 • 07:15 Комментировать

У звездного нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду есть заманчивый вариант продолжения карьеры за океаном. По сообщениям журналистов таблоида Daily Mail, заинтересованность в услугах 37-летнего футболиста проявляет «Интер Майами».

Клуб, совладельцем которого является экс-игрок «МЮ» и «Реала» Дэвид Бекхэм», готов подписать контракт с КриРо. «Интер» может предложить португальцу заработную плату в размере 34 миллионов евро в год.

Минувшим летом Роналду пытался покинуть «Юнайтед», однако агент так и не смог пристроить игрока в другой клуб. В текущем сезоне форвард сыграл девять матчей, отметившись лишь одним забитым мячом.

Назван топ-клуб, который готов купить Роналду

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Интер Майами
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