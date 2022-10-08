«Лидс» договорился с трансферной целью «Манчестер Юнайтед»

Нападающий ПСВ и сборной Голландии Коди Гакпо близок к полной договорённости с «Лидсом».

Летом 23-летний футболист мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», однако «красные дьяволы» не смогли удовлетворить запрос ПСВ. По информации Daily Mirror, теперь главным претендентом на Гакпо является «Лидс», уже достигший предварительной договорённости с самим игроком по условиям перехода. Руководству «павлинов» осталось лишь убедить эйндховенский клуб одобрить трансфер, потенциальная стоимость которого оценивается более чем в 30 млн евро.

Гакпо проводит крайне результативный сезон: в 15 матчах за ПСВ форвард поразил ворота 12 раз и отметился 10 результативными передачами.