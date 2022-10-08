Роджерс: «Очень плохой результат»

В десятом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Лестер» снова проиграл после того, как в предыдущем туре команде Брендана Роджерса удалось было выиграть. На сей раз «лисы» спасовали перед слишком высокими «вишнями», и наставник «Лестера» не скрывал своего разочарования.

- Очень плохой результат. Мы контролировали игру, но во втором тайме расслабились, а в этом чемпионате расслабляться нельзя. Мы не были агрессивными, и автоматически позволили сопернику создать давление. Этого не было в игре против «Ноттингема», где все было отлично от начала до конца, - цитирует слова Роджерса MOTD.