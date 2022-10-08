Алдервейрельд: «Играть против Роналду не так трудно, как против Месси»

Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрельд вспомнил, как противостоял Криштиану Роналду на поле.

33-летний футболист сходился в дуэли со знаменитым португальцем, выступая за «Аякс», мадридский «Атлетико», «Тоттенхэм» и национальную команду. Общий счёт противостояния – 2-1-7 в пользу команд 37-летнего нападающего.

«Я много раз играл против Роналду. Конечно, его статистические показатели говорят сами за себя, но Месси – это другой уровень, он всегда был лучшим, его просто не остановить», – приводит Daily Mail слова Алдервейрельда, забившего два гола и дважды ассистировавшего в 16 матчах за бельгийский «Антверпен» в текущем сезоне.