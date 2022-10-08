Экс-тренер «Спартака» может возглавить клуб АПЛ

Экс-наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско, которого недавно уволили с поста рулевого «РБ Лейпицга», может трудоустроиться в Английской премьер-лиге.

По сообщениям таблоида Daily Mail, интерес к нему проявляет «Саутгемптон». У руля «святых» Тедеско может заменить своего соотечественника Ральфа Хазенхюттля, которого собираются отправить в отставку после матча с «Манчестер Сити».

Напомним, что Доменико возглавлял «красно-белых» с 2019 по 2021 год.

После восьми проведенных матчей «Саутгемптон» набрал семь баллов и занимает 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.