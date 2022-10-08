Окафор заинтересовал ещё один клуб АПЛ

Атакующий полузащитник сборной Швейцарии и «Зальцбурга» Ноа Окафор попал в сферу интересов очередного европейского клуба. По данным журналистов Calciomercato, заполучить 22-летнего игрока желает «Лидс».

Ранее сообщалось об интересе к Окафору со стороны «Манчестер Юнайтед». Также подписать игрока хочет «Милан». Трансферная стоимость хавбека оценивается в 18 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 швейцарец провел в футболке «Зальцбурга» девять поединков, записав на свой счет пять забитых мячей и одну результативную передачу.

За сборную Швейцарии Окафор сыграл три поединка и отметился одним забитым мячом.