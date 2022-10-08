Закария - об игроке «Челси»: «Такой левой ноги я никогда не видел»

Хавбек лондонского «Челси» Денис Закария высказался о своем одноклубнике Хакиме Зиеше. Швейцарец отметил игру марокканца левой ногой.

«Это что-то невообразимое. Такой левой ноги, как у Хакима, я никогда не видел», - передает слова футболиста Vince.

Напомним, что 29-летний Зиеш выступает за лондонский коллектив с лета 2020 года. Его трудовое соглашение с «пенсионерами» рассчитано до лета 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии марокканец провел два поединка, в которых не отметился голевыми действиями.