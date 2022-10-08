Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Закария - об игроке «Челси»: «Такой левой ноги я никогда не видел»

08 Октября 2022 • 12:00 Комментировать

Хавбек лондонского «Челси» Денис Закария высказался о своем одноклубнике Хакиме Зиеше. Швейцарец отметил игру марокканца левой ногой.

«Это что-то невообразимое. Такой левой ноги, как у Хакима, я никогда не видел», - передает слова футболиста Vince.

Напомним, что 29-летний Зиеш выступает за лондонский коллектив с лета 2020 года. Его трудовое соглашение с «пенсионерами» рассчитано до лета 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии марокканец провел два поединка, в которых не отметился голевыми действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Хаким Зиеш Денис Закария
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.10.22 в 17:00
Челси Челси
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.40 4.80 8.20
Видео
08.10.22 в 17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Саутгемптон Саутгемптон
1.16 8.80 16.00
Видео
08.10.22 в 17:00
Борнмут Борнмут
Лестер Лестер
3.25 3.65 2.19
Видео
08.10.22 в 17:00
Ньюкасл Ньюкасл
Брентфорд Брентфорд
1.92 3.75 3.95
Видео
08.10.22 в 19:30
Брайтон Брайтон
Тоттенхэм Тоттенхэм
3.65 3.55 2.06
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Октября
13:37 · Англия. Премьер-лига
Поттер поделился ожиданиями от дуэли Силвы с Костой
13:00 · Англия. Премьер-лига
Сэвидж: «Ливерпуль» выбыл из чемпионской гонки уже спустя 8 туров» 1
12:56 · Англия. Премьер-лига
Антони: «Не стоит опускать головы из-за одного поражения против «Манчестер Сити»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Экс-тренер «Спартака» может возглавить клуб АПЛ
12:21 · Англия. Премьер-лига
Окафор заинтересовал ещё один клуб АПЛ
12:00 · Англия. Премьер-лига
Закария - об игроке «Челси»: «Такой левой ноги я никогда не видел»
11:23 · Англия. Премьер-лига
Антонио: «Холанн забьёт минимум 45 голов за сезон в АПЛ»
11:15 · Англия. Премьер-лига
Конте разочаровался в Биссума
11:12 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на испанского форварда
11:05 · Англия. Премьер-лига
Беллингем выбрал между «Реалом» и «Ливерпулем»
11:05 · Англия. Премьер-лига
«Челси» обсудит с Силвой новый контракт после чемпионата мира
11:00 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги в ближайшее время может возглавить «Вулверхэмптон»
10:53 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард – о возможном выкупе Коуди: «Сейчас не время об этом говорить»
10:23 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» запланировал масштабную закупку в «Галатасарае»
10:16 · Англия. Премьер-лига
Роджерс: «Зимой Мэддисон будет нарасхват»
Все новости
Рекомендуем