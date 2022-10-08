«Арсенал» нацелился на испанского форварда

Испанский центрфорвард Ферран Ютгла, правами на которого владеет бельгийский «Брюгге», имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Такой информацией поделился инсайдер Экрем Конур.

Интерес к 23-летнему нападающему проявляет лондонский «Арсенал». Скаутов «канониров» впечатлила игра испанца в недавнем матче групповой стадии Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (2:0). В том поединке Ферран отметился голом и результативным пасом.

В общей сложности испанец забил восемь мячей и сделал пять ассистов в 14 матчах сезона-2022/2023. Его трансферный ценник – семь миллионов евро.