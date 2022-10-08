Беллингем выбрал между «Реалом» и «Ливерпулем»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем находится в сфере интересов двух европейских топ-клубов. Согласно данным журналистов AS, заинтересованность в трансфере 19-летнего англичанина проявляют «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

Как стало известно источнику, Беллингем отдает предпочтение переходу в команду Юргена Клоппа. При этом у руководства дортмундцев сложились хорошие отношения с коллегами из Мадрида, поэтому «шмели» больше открыты к переговорам с «Реалом».

В текущем сезоне Джуд принял участие в 12 поединках за «Боруссию», записав на свой счет четыре забитых мяча и две голевые передачи. Его стоимость оценивается в 90 миллионов евро.