«Ливерпуль» запланировал масштабную закупку в «Галатасарае»

Руководство «Ливерпуля» обратило свое внимание на турецкий трансферный рынок. Как информирует таблоид The Sun, в поле зрения мерсисайдского гранда попали сразу четверо игроков стамбульского «Галатасарая».

Согласно данным источника, «красные» заинтересованы в услугах защитников Виктора Нельссона и Саши Боя, а также нападающих Юнуса Акгуна и Керема Актюроглу.

Представители «Ливерпуля» посетили недавний матч «Галатасарая» против «Коньяспора» (2:1), чтобы просмотреть потенциальных новичков.

Подопечные Юргена Клоппа набрали десять очков в текущем розыгрыше АПЛ и занимают девятое место в таблице.