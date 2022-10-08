Роджерс: «Зимой Мэддисон будет нарасхват»

Рулевой «Лестера» Брендан Роджерс ответил на вопрос о том, удастся ли клубу сохранить полузащитника Джеймса Мэддисона, интерес к которому проявляют гранды АПЛ.

«Сейчас затрудняюсь ответить на этот вопрос. Об этом лучше спросить у руководства. Моя задача – тренировать Мэддисона, чтобы он демонстрировал свой лучший футбол. Зимой он будет нарасхват. Конечно, мне не хочется терять такого игрока, но от меня мало что зависит», - приводит слова специалиста Sky Sports.

Рыночная стоимость 25-летнего хавбека оценивается в 50 миллионов евро. Его контракт с «лисами» рассчитан до конца сезона-2023/2024.