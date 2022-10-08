Сборная Португалии потеряла форварда перед ЧМ-2022

Португальский нападающий Педру Нету, который выступает в Английской премьер-лиге за «Вулверхэмптон», не поможет своей национальной команде на чемпионате мира – 2022.

Как сообщила пресс-служба «волков», 22-летний форвард получил повреждение лодыжки, из-за чего будет вынужден прибегнуть к хирургическому вмешательству. По этой причине футболист будет недоступен на мундиале.

В нынешнем сезоне Нету провел за «Вулверхэмптон» девять поединков и не отметился забитыми мячами. В составе сборной Португалии он забил один мяч в трех играх.

Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября.