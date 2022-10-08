«Лестер» нашёл нового вратаря в Серии А

Польский голкипер Бартоломей Драговски, правами на которого владеет «Специя», может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. По сообщениям Meczyki, заинтересованность в трансфере 25-летнего вратаря проявляет «Лестер».

Источник отмечает, что аутсайдер Премьер-лиги планирует усилить вратарскую линию и рассматривает Драговски в качестве основного кандидата. Переход может быть оформлен в январское трансферное окно. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в шесть миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бартоломей провел восемь матчей, в которых пропустил 15 мячей. В одном поединке он сохранил свои ворота в неприкосновенности.