Петиция с призывом запретить Холанну играть в АПЛ набрала два миллиона подписей

Британские поклонники футбола опубликовали петицию с призывом отстранить нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна от выступлений в АПЛ из-за феноменальной результативности 22-летнего норвежца.

Как информирует AS, болельщики в шутку обратились с таким призывом к правительству Великобритании. В тексте был указано, что Эрлингу нужно запретить играть в АПЛ, поскольку он – «робот».

Петиция собрала более двух миллионов подписей. Модераторам пришлось удалить публикацию, потому что при преодолении определенной отметки правительство было бы обязано рассмотреть ее.

В этом сезоне Холанн забил 14 голов в восьми матчах АПЛ.