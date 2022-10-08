Анчелотти задали вопрос о трансфере Холанна

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти во время общения с представителями СМИ не захотел обсуждать норвежского нападающего Эрлинга Холанна, ныне выступающего в Английской премьер-лиге за «Манчестер Сити».

«Извините, но я не собираюсь обсуждать этого футболиста», - передает слова итальянского наставника инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Ранее в СМИ прошел слух, что в контракте 22-летнего норвежца прописан пункт о возможном трансфере в мадридский «Реал» в 2024 году. Холанн рассматривается в качестве альтернативы опытному французскому нападающему Кариму Бензема.