Гвардиола: «Холанн может играть еще лучше»

Испанский тренер Хосеп Гвардиола, который возглавляет «Манчестер Сити», высказался об игре норвежского нападающего команды Эрлинга Холанна. С момента своего перехода в стан «горожан» 22-летний скандинав начал пачками штамповать голы.

«Будет круто, если Эрлинг побьет рекорд результативности АПЛ. Ему нужно продолжать в том же духе, и все получится. Я уверен, что Холанн может играть еще лучше. Он способен стать сильнее. У него еще много времени, чтобы совершенствоваться», - передает слова специалиста Manchester Evening News.

В текущем розыгрыше АПЛ нападающий принял участие в восьми матчах и забил 14 голов.