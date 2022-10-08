Лапорт в шутку предложил исключить Холанна из футбола

Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт высказался о петиции, в которой болельщики в шуточной форме призывают запретить нападающему Эрлингу Холанну выступать в Английской премьер-лиге.

В своих социальных сетях испанский футболист разместил скриншот с петицией, где заменил слова об «отстранении от АПЛ» на «исключить из футбола».

Холанн показывает феноменальную результативность в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. На счету 22-летнего норвежского нападающего 14 забитых мячей и три голевые передачи в восьми встречах.

«Манчестер Сити» купил Эрлинга у дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро.