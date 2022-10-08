«Легенда»: Зинченко встретился с экс-игроком «Арсенала»

Хавбек лондонского «Арсенала» Александр Зинченко, присоединившийся к «канонирам» в летнее трансферное окно, встретился с бывшим защитником команды Гаэлем Клиши.

«Легенда», - написал в социальных сетях украинский футболист, прикрепив снимок с французом.

Напомним, что Гаэль защищал цвета лондонского коллектива с 2003 по 2011 год. За этот период времени француз сыграл в составе английского клуба 264 поединка, в которых отметился двумя голами и 11 голевыми передачами. Также он получил 42 желтые карточки. Вместе с «канонирами» он становился чемпионом АПЛ в сезоне-2003/2004.