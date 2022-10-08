Гвардиола - Гюндогану: «После такого ты больше не будешь играть за «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в шутку пригрозил полузащитнику команды Илкаю Гюндогану, что тот больше не выйдет на поле из-за слов его супруги. Ранее жена немецкого футболиста посетовала на отсутствие нормальных ресторанов в Манчестере.

Стоит отметить, что испанский специалист имеет собственный ресторан в городе.

«Я огорчен, что они не посетили мое заведение. После такого Илкай больше не будет играть за «Сити». А если серьезно, то хочу пригласить их в свой ресторан и угостить нашей едой», - передает слова тренера Talksport.

В текущем сезоне чемпионата Англии Гюндоган провел восемь матчей, отметившись двумя голами и одним ассистом.