«Мне нужно сжечь её?»: реакция де Брёйне на подаренную футболку «МЮ»

Один из лидеров «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне с юмором отреагировал на шуточный подарок во время подкаста на платформе Play Sports. Во время разговора ведущий презентовал бельгийскому футболисту футболку принципиального соперника «горожан» - «Манчестер Юнайтед». На это де Брёйне сказал: «Мне нужно сжечь ее?».

Совсем недавно команды провели очный поединок в рамках Английской премьер-лиги. «Манчестер Сити» отпраздновал уверенную победу со счетом 6:3.

Де Брёйне защищает цвета «горожан» с 2015 года. В общей сложности он провел за команду 318 поединков, в которых отметился 87 забитыми мячами и 131 голевой передачей.