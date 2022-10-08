Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Мне нужно сжечь её?»: реакция де Брёйне на подаренную футболку «МЮ»

08 Октября 2022 • 07:48 Комментировать

Один из лидеров «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне с юмором отреагировал на шуточный подарок во время подкаста на платформе Play Sports. Во время разговора ведущий презентовал бельгийскому футболисту футболку принципиального соперника «горожан» - «Манчестер Юнайтед». На это де Брёйне сказал: «Мне нужно сжечь ее?».

Совсем недавно команды провели очный поединок в рамках Английской премьер-лиги. «Манчестер Сити» отпраздновал уверенную победу со счетом 6:3.

Де Брёйне защищает цвета «горожан» с 2015 года. В общей сложности он провел за команду 318 поединков, в которых отметился 87 забитыми мячами и 131 голевой передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.10.22 в 17:00
Челси Челси
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.40 4.80 8.20
Видео
08.10.22 в 17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Саутгемптон Саутгемптон
1.16 8.80 16.00
Видео
08.10.22 в 17:00
Борнмут Борнмут
Лестер Лестер
3.25 3.65 2.19
Видео
08.10.22 в 17:00
Ньюкасл Ньюкасл
Брентфорд Брентфорд
1.92 3.75 3.95
Видео
08.10.22 в 19:30
Брайтон Брайтон
Тоттенхэм Тоттенхэм
3.65 3.55 2.06
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Октября
09:18 · Англия. Чемпионшип
Экс-игрок «МЮ» Каррик может возглавить английский клуб
09:03 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти задали вопрос о трансфере Холанна
08:57 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Холанн может играть еще лучше»
08:13 · Англия. Премьер-лига
Лапорт в шутку предложил исключить Холанна из футбола
08:06 · Англия. Премьер-лига
«Легенда»: Зинченко встретился с экс-игроком «Арсенала»
08:01 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола - Гюндогану: «После такого ты больше не будешь играть за «Манчестер Сити»
07:48 · Англия. Премьер-лига
«Мне нужно сжечь её?»: реакция де Брёйне на подаренную футболку «МЮ»
07:31 · Англия. Премьер-лига
Каземиро разочаровался в «Манчестер Юнайтед» и хочет уйти 3
07:20 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола отреагировал на петицию о запрете Холанну играть в АПЛ
04:41 · Англия. Премьер-лига
Жест Криштиану Роналду перед дерби с «Манчестер Сити» покорил фанатов 2
04:12 · Англия. Премьер-лига
Клуб Бекхэма в МЛС приглашает Роналду, переговоры уже идут
01:35 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Грилиш очень хорош в последних матчах, мы довольны им»
01:01 · Англия. Премьер-лига
Аканджи: «Не удивлён результативностью Холанна»
00:46 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Вы бы видели, как играет Нуньес на тренировках!»
00:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» следит за лидером «Арсенала»
Все новости
Рекомендуем